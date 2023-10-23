Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Bakal Resmikan Tol Simpang Indralaya-Prabumulih

Arfiah , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:56 WIB
Jokowi Bakal Resmikan Tol Simpang Indralaya-Prabumulih
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Jalan Tol (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Jalan Tol Simpang Indralaya- Prabumulih yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) di Sumatera Selatan pada Kamis 26 Oktober 2023.

"Mungkin hari Kamis nanti (tol) dari Palembang ke Prabumulih. Hari Kamis kan beliau ke sana. Kamis ini," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta dikutip Antara, Senin (23/10/2023).

Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 kilometer sudah beroperasi tanpa tarif sejak 30 Agustus 2023.

Jalan tol yang dikelola PT Hutama Karya (Persero) itu dapat memangkas waktu kurang lebih 1 jam dari Palembang menuju Prabumulih.

Jalan tol Indralaya-Prabumulih merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim yang memiliki total panjang sekitar 119 kilometer.

(Taufik Fajar)

