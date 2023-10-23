Sri Mulyani Singgung Dampak Pemilu 2024, Berharap Tak Terpecah Belah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemilu 2024 akan berdampak baik terhadap APBN asal tidak terjadi pecah belah dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Akan berdampak positif terhadap APBN asal keamanan dan kesatuan terjaga," kata Sri Mulyani saat memberi kuliah umum di Undip Semarang dikutip Antara, Senin (23/10/2023).

Menurut dia, alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai Rp70 triliun.

Jumlah tersebut, kata dia lagi, masih akan ditambah Rp17 triliun lagi jika pemungutan suara harus dilakukan hingga dua putaran.

Gelaran Pemilu 2024, ujar dia pula, menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi melalui optimalisasi fungsi APBN, di samping pengaruh eskalasi geopolitik yang terus meningkat.