HOME FINANCE HOT ISSUE

Gelar Puncak Bulan Inklusi Keuangan, Ini Pesan Ketua OJK

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |22:23 WIB
Gelar Puncak Bulan Inklusi Keuangan, Ini Pesan Ketua OJK
Ketua OJK Buka Acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 di Yogyakarta, Sabtu untuk semakin memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Sehingga masyarakat dapat menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya, menyampaikan bahwa OJK dan seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) berkomitmen penuh mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang penting bagi penguatan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.

“Kunci dari pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional tergantung kemampuan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” kata Mahendra, Sabtu (28/10/2023).

Menurutnya, OJK akan memprioritaskan sejumlah segmen masyarakat yang perlu terus diperluas inklusinya seperti pada penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil.

1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
