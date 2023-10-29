Ingat! BCA Tutup Rekening Saldo Rp0 Mulai 1 November 2023

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengumumkan perubahan dalam aturan penutupan rekening yang memiliki saldo Rp0 secara otomatis. Aturan baru ini mulai berlaku pada 1 November 2023 dengan tujuan tertentu.

Sebelumnya, aturan yang berlaku hingga 31 Oktober 2023 adalah penutupan otomatis bagi rekening yang telah memiliki saldo Rp0 selama 18 bulan berturut-turut dan tidak ada transaksi.

Namun, dengan perubahan ini, aturan baru mengamanatkan penutupan rekening untuk rekening yang saldo Rp0 selama 12 bulan berturut-turut tanpa adanya transaksi. Keterangan resmi ini dikeluarkan oleh BCA.

Perubahan aturan ini akan mempengaruhi beberapa jenis rekening BCA, termasuk:

Tahapan

Tahapan Gold

Tahapan Xpresi

Tapres

TabunganKu

BCA Dollar

Giro