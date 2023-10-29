Hary Tanoe Ungkap Strategi Menjaga Keberlangsungan Bisnis

JAKARTA - Executice Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memaparkan strategi dan inovasi dalam menjaga keberlangsungan bisnis secara turun-temurun di acara Future Heroes 'Exceed & Excel Together' Young Movement Conference 2023.

Menurut Hary, kesuksesan pengusaha merupakan buah dari disiplin dan profesionalisme. Dalam seluruh lini bisnisnya, kerja profesional berlaku bagi siapapun, termasuk sang keluarga yang memimpin sejumlah posisi penting grup saat ini.

"Tantangan terbesar itu bagaimana perusahaan yang tadinya kita bangun sendiri, itu turning point dari family ke profesional organisation, itu tidak mudah," ujar Hary di Gedung Sarbini, Jakarta Selatan.

Ayah dari lima orang anak ini menyebut legasi bisnis keluarga tidak mudah untuk dilakukan. Demi mendorong penerus bisnis memiliki kompetensi bisnis, Hary meminta sang anak hingga orang terdekatnya untuk juga memulai dari bawah.

Sehingga dirinya tak segan untuk mencatatkan saham-sahamnya ke publik, dengan harapan dapat terbangun disiplin kerja seperti penyampaian keuangan berkala, pertemuan pemegang saham, dan sebagainya.

"Jadi saya membiasakan anak saya terbiasa dengan hal seperti itu. Karena kalau family company itu kita harus dealing dengan investor comunity, dan segala hal yang terkait dengan aturan sebagai perusahaan publik," tegasnya.