HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoe: Vision, Quality and Speed, Itu kuncinya!

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |13:27 WIB
Hary Tanoe: Vision, Quality and Speed, Itu kuncinya!
Hary Tanoe Tekankan Bonus Demografi Harus Diimbangi Produktivitas Kerja. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2023, Hary Tanoesoedibjo berbagi kiat sukses pada Young Movement Conference 2023 ‘Future Heroes Exceed and Excel Together di Balai Sarbini, Jakarta.

“Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, saya menjadi keynote speaker Young Movement Conference 2023 ‘Future Heroes Exceed and Excel Together di Balai Sarbini, Jakarta,”ujar Hary seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (29/10/2023).

Kepada ribuan generasi muda, Hary memaparkan kunci keberhasilan yakni visi, kualitas dan kecepatan. “Vision atau visi itu kita harus tahu kita mau kemana. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu dulu kita mau kemana. Kita harus kerja yang benar,”imbuhnya.

Lalu, berikutanaya adalah quality. “Pastikan bahwa kita melaksanakannya dengan berkualitas. Berkualitas itu bukan asal jadi, tapi pastikan jadinya, jadinya baik,”sambung Hary. .

