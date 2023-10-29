Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoe Tekankan Bonus Demografi RI Harus Diimbangi Produktivitas Kerja

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |07:38 WIB
Hary Tanoe Tekankan Bonus Demografi RI Harus Diimbangi Produktivitas Kerja
Hary Tanoe Tekankan Bonus Demografi Harus Diimbangi Produktivitas Kerja. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia mengalami puncak bonus demografi pada 2030. penduduk usia produktif (15-64 tahun) bakal lebih besar dibandingkan usia nonproduktif (di atas 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Tanah Air.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang juga Ketua Umum Partai Perindo menilai, ini momentum yang perlu diimbangi dengan produktivitas kerja. Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi tantangan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dari gelombang pengangguran.

"Kalau bonus demografi ini tidak bisa diimbangi dengan produktivitas yang meningkat di masyarakat, ekonomi kita bakal masih tergantung dengan mesin ekonomi yang sekarang," kata Hary dalam Future Heroes 'Exceed & Excel Together' Young Movement Conference 2023 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Mempercepat lapangan kerja dinilai perlu sejalan dengan pembangunan manusia yang produktif hingga berdaya saing. Laju digitalisasi yang masif, secara langsung akan mendorong 'demand' atas pekerjaan bidang teknologi informasi.

"Kita butuh kelompok-kelompok pekerjaan baru untuk mempecepat produktivitas. Grup-grup baru diperlukan yang sama-sama mau membangun Indonesia," paparnya.

Dorongan memacu produktivitas dapat menyumbang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Hary, bantuan sosial berupa uang tunai masih belum menciptakan iklim produktif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement