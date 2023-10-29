Hary Tanoe Tekankan Bonus Demografi RI Harus Diimbangi Produktivitas Kerja

JAKARTA - Indonesia mengalami puncak bonus demografi pada 2030. penduduk usia produktif (15-64 tahun) bakal lebih besar dibandingkan usia nonproduktif (di atas 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Tanah Air.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang juga Ketua Umum Partai Perindo menilai, ini momentum yang perlu diimbangi dengan produktivitas kerja. Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi tantangan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dari gelombang pengangguran.

"Kalau bonus demografi ini tidak bisa diimbangi dengan produktivitas yang meningkat di masyarakat, ekonomi kita bakal masih tergantung dengan mesin ekonomi yang sekarang," kata Hary dalam Future Heroes 'Exceed & Excel Together' Young Movement Conference 2023 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Mempercepat lapangan kerja dinilai perlu sejalan dengan pembangunan manusia yang produktif hingga berdaya saing. Laju digitalisasi yang masif, secara langsung akan mendorong 'demand' atas pekerjaan bidang teknologi informasi.

"Kita butuh kelompok-kelompok pekerjaan baru untuk mempecepat produktivitas. Grup-grup baru diperlukan yang sama-sama mau membangun Indonesia," paparnya.

Dorongan memacu produktivitas dapat menyumbang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Hary, bantuan sosial berupa uang tunai masih belum menciptakan iklim produktif.