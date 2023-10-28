Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Pembicara di Future Heroes, Hary Tanoe Jadi Buruan Swafoto Masyarakat

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |22:06 WIB
Jadi Pembicara di Future Heroes, Hary Tanoe Jadi Buruan Swafoto Masyarakat
Hary Tanoe Jadi Pembicara Future Heroes (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menjadi pembicara dalam sebuah forum kepemimpinan dan kewirausahaan, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjadi buruan penggemar yang meminta swafoto alias selfie.

Hary datang bersama Liliana Tanoesoedibjo. Keduanya memakai setelan batik cerah sewarna di acara Future Heroes 'Exceed & Excel Together' Young Movement Conference 2023 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Riuh tepuk tangan peserta mengiringi langkah kedua Executive Chairman MNC Group ini menuju kursi terdepan. Hary tampak sigap saat namanya dipanggil moderator ke podium.

Mengisi materi bersub-tema 'Managing Generational Legacy', Hary memaparkan strategi dan inovasi dalam menjaga keberlangsungan bisnis lintas generasi. Pemahanan politik nasional hingga strategi perjuangan Partai Perindo tak luput menjadi bahasan di depan ribuan peserta.

"Berbisnis itu tak hanya soal materi, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Itulah mengapa kami melihat politik sebagai pelayanan," kata Hary di depan podium.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
