HOME FINANCE HOT ISSUE

Kolaborasi SINAR Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |20:34 WIB
Kolaborasi SINAR Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan
Kolaborasi SINAR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC Group melalui MNC Peduli menginisiasi program kegiatan sosial baru yaknsi Sinergi Nasional CSR 2024. MNC Group bersinergi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan lembaga filantropi.

Kegiatan sosial MNC Group dialokasikan berdasarkan Corporate Social Responsibility (CSR), akan disinergikan dengan kedua institusi tersebut guna meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah terpencil seperti pedesaan, daerah tertinggal dan terisolir.

“Kami mengajak perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah --melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan seluruh stakeholder berkolaborasi menjalankan kegiatan CSR bersama,”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan video acara pada laman Instagram miliknya, Sabtu (19/10/2024).

Hary menjelaskan, kolaborasi SINAR akan mengutamakan pembangunan infrastruktur di seluruh perdesaan atau daerah-daerah pelosok Indonesia.

“Impact-nya pasti besar, karena skalanya besar. Ini sebagai percontohan supaya lebih banyak kelompok-kelompok lain untuk ambil bagian. Indonesia kalau bisa seperti itu pasti recovery-nya akan lebih cepat dan tujuan CSR kita juga pasti tercapai,”imbuhnya.

Halaman:
1 2
