MNC Sekuritas-Henan Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Universitas Trisakti

JAKARTA- MNC Sekuritas melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum dan Unit Head of Distribution Channel & Product Development PT Henan Putihrai Asset Management Haritcha Pahlawati memberikan edukasi reksa dana dalam rangka kegiatan “Having Fund 2024" di Universitas Trisakti, Jakarta pada hari ini.

Kegiatan edukasi ini diikuti sebanyak 180 peserta dari berbagai Fakultas Universitas Trisakti, Unit Kegiatan Mahasiswa Trisakti Marketing Club (TMC), dan Bidang Kemahasiswaan Universitas Trisakti.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Henan Putihrai Asset Management Markam Halim mengatakan bahwa literasi keuangan adalah fondasi yang penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan MNC Sekuritas dalam program “Having Fund 2024” merupakan langkah nyata Henan Asset Management dalam membantu meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

“Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai pengetahuan dan wawasan mendalam, kami berkomitmen untuk terus berbagi keahlian kami kepada masyarakat luas. Melalui pendekatan yang didukung oleh data dan analisis mendalam, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memberdayakan lebih banyak individu untuk membuat keputusan keuangan yang bijak dan terinformasi, demi mencapai kesejahteraan jangka panjang," tulis Markam, Jumat (18/10/2024).