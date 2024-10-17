Having Fund 2024, MNC Sekuritas dan PT Berdikari Manajemen Investasi Gelar Edukasi Reksa Dana di Kalbis University

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Sebanyak 90 mahasiswa dari Fakultas Bisnis Kalbis University hadir dalam acara edukasi reksa dana "Having Fund 2024" yang diadakan oleh MNC Sekuritas, berkolaborasi dengan Berdikari Manajemen Investasi. Pemaparan materi disampaikan oleh Karma P. Siregar selaku Direktur Utama PT Berdikari Manajemen Investasi serta Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri pada Kamis (17/10/2024).

Direktur Utama PT Berdikari Manajemen Investasi Karma P. Siregar menyambut baik inisasi MNC Sekuritas di Bulan Inklusi Keuangan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya investasi sejak muda dan pemahaman mengenai bagaimana menjadi investor yang baik dan benar.

“Mengingat saat ini banyak sekali tawaran-tawaran yang berkedok investasi namun sebenarnya hanya berujung pada penipuan semata, kami berharap setelah menghadiri edukasi ini para mahasiswa akan mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui produk reksa dana sebagai langkah awal, sehingga lebih terbantu dalam memilih dan memilah informasi yang banyak beredar sebelum menentukan pilihan investasi,” ujar Karma.

Karma juga mejelaskan bahwa PT Berdikari Manajemen Investasi (BMI) sebagai perusahaan manajer investasi di Indonesia selalu mendukung acara edukasi kepada masyarakat umum, termasuk kalangan muda dan mahasiswa. Menurutnya, acara “Having Fund” dengan tema “Untungnya, Aku Kenal Reksa Dana” dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh kasus yang riil dari kejadian di sekitar dan dipaparkan oleh praktisi pasar modal reksa dana yang sudah berpengalaman.