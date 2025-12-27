Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |12:51 WIB
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meluncurkan fitur Reksa Dana dalam aplikasi Super Apps BRImo. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat peran strategisnya dalam pengembangan layanan keuangan digital dengan meluncurkan fitur Reksa Dana dalam aplikasi Super Apps BRImo.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi ritel secara aman, mudah, dan inklusif. Peluncuran fitur ini mempertegas posisi BRImo sebagai platform layanan finansial yang adaptif terhadap kebutuhan nasabah modern.

Momentum pengembangan fitur ini didorong oleh peningkatan signifikan partisipasi investor ritel dalam beberapa waktu terakhir. Hingga minggu pertama Desember 2025, jumlah investor Reksa Dana BRI tumbuh 18,69 persen secara tahunan. Sementara, nilai kelolaan atau asset under management (AUM) tercatat meningkat sebesar 96,56 persen secara tahunan.

Capaian ini menjadi pendukung BRI dalam memperkuat layanan investasi digital, agar tetap relevan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah.

Fitur Reksa Dana dalam BRImo dirancang untuk memberikan pengalaman investasi yang menyeluruh. Nasabah dapat melakukan pembelian dan penjualan produk secara real-time, memantau portofolio secara komprehensif, serta mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil asesmen profil risiko.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/12/3192055//ilustrasi_live_streaming-WHfl_large.jpg
Bukan Sekadar Engagement, Live Streaming Hadirkan Cara Belanja yang Interaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/1/3191953//pool_damri_kemayoran-2t3U_large.jpg
Libur Nataru, DAMRI Temani Perjalanan 55 Ribu Pelanggan ke Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/11/3191941//brilink_agen-j8HF_large.jpg
BRILink Agen Jadi Jalan Ibu Rumah Tangga Ini Ciptakan Lapangan Kerja di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191889//ilustrasi_mengurus_mutasi_kendaraan-JaSb_large.jpg
Pindah Domisili ke Jakarta? Begini Cara Mengurus Mutasi Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191848//ilustrasi_membayar_pajak_kendaraan-pefa_large.jpg
Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191795//bri_peduli-pxvl_large.jpg
Maknai Natal 2025, BRI Peduli Berbagi Kasih lewat Puluhan Ribu Paket Sembako
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement