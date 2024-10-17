Sore Ini! Saksikan Energi Politik dan Pasar Modal Menggali Pengaruh Pergantian Presiden dari Sudut Pandang Bazi di IG Live MNC Sekuritas

Presiden dan wakil presiden dengan masa bakti 2024 - 2029 Republik Indonesia akan segera dilantik pada Minggu (20/10/2024). Pelantikan ini tentunya akan menjadi awal dari perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Adanya pergantian presiden, wakil presiden, dan pelantikan menteri baru, kebijakan di berbagai sektor pemerintahan juga akan berubah. Perubahan kebijakan politik ini berdampak langsung pada pertumbuhan perekonomian negara, termasuk aktivitas di pasar modal.

Dalam ilmu astrologi Tiongkok kuno, Bazi berfokus pada unsur energi yang memiliki karakteristik unik yang akan mempengaruhi karakter seseorang. Lima unsur elemen tersebut adalah logam, kayu, air, api, dan tanah, serta yin dan yang. Adanya rezim yang mengalami perubahan, bagaimana pengaruhnya terhadap regulasi pasar modal dari sudut pandang ilmu Bazi?

Saksikan pembahasan “Menggali Pengaruh Pergantian Presiden dari Sudut Pandang Bazi” pada Kamis (17/10/2024) pukul 16.00 WIB bersama Founder Wisdom and Invest Vonny Ramali dipandu oleh Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Andri Muharizal. Saksikan hanya melalui IG Live @mncsekuritas

