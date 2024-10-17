Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sore Ini! Saksikan Energi Politik dan Pasar Modal Menggali Pengaruh Pergantian Presiden dari Sudut Pandang Bazi di IG Live MNC Sekuritas

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |15:15 WIB
Sore Ini! Saksikan Energi Politik dan Pasar Modal Menggali Pengaruh Pergantian Presiden dari Sudut Pandang Bazi di IG Live MNC Sekuritas
Saksikan Energi Politik dan Pasar Modal di IG Live MNC Sekuritas
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan investasi saham, reksa dana, obligasi, dan berbagai produk pasar modal lainnya yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Presiden dan wakil presiden dengan masa bakti 2024 - 2029 Republik Indonesia akan segera dilantik pada Minggu (20/10/2024). Pelantikan ini tentunya akan menjadi awal dari perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Adanya pergantian presiden, wakil presiden, dan pelantikan menteri baru, kebijakan di berbagai sektor pemerintahan juga akan berubah. Perubahan kebijakan politik ini berdampak langsung pada pertumbuhan perekonomian negara, termasuk aktivitas di pasar modal.

Dalam ilmu astrologi Tiongkok kuno, Bazi berfokus pada unsur energi yang memiliki karakteristik unik yang akan mempengaruhi karakter seseorang. Lima unsur elemen tersebut adalah logam, kayu, air, api, dan tanah, serta yin dan yang. Adanya rezim yang mengalami perubahan, bagaimana pengaruhnya terhadap regulasi pasar modal dari sudut pandang ilmu Bazi?

Saksikan pembahasan “Menggali Pengaruh Pergantian Presiden dari Sudut Pandang Bazi” pada Kamis (17/10/2024) pukul 16.00 WIB bersama Founder Wisdom and Invest Vonny Ramali dipandu oleh Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Andri Muharizal. Saksikan hanya melalui IG Live @mncsekuritas

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

