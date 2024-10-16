MNC Sekuritas-Sequis Aset Manajemen Beri Edukasi Reksa Dana di IBI Kesatuan Bogor

BOGOR - MNC Sekuritas bersama dengan Sequis Aset Manajemen berkolaborasi menggelar edukasi reksa dana dalam rangkaian kegiatan “Having Fund 2024” pada hari ini di Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kesatuan Bogor.

Sebanyak kurang lebih 95 peserta menghadiri edukasi yang dibawakan oleh Marketing Sequis Aset Manajemen Rey Yuliana Helen serta Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pasar modal di kalangan generasi muda dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan pemahaman menyeluruh mengenai strategi investasi keuangan yang stabil di masa depan.

Presiden Direktur Sequis Aset Manajemen Sigit Pratama Wiryadi pada keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pihaknya akan senantiasa mendukung upaya literasi keuangan untuk masyarakat luas agar dapat mengelola dan menjaga kondisi keuangan di tengah maraknya judi dan pinjaman online.

“Kami mendorong masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki pengetahuan dan keterampilan investasi yang benar agar tidak tertipu oleh tawaran investasi bodong. Melalui event "Having Fund" yang digelar MNC Sekuritas dan Sequis Aset Manajemen di IBI Kesatuan Bogor, para mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan langsung dari para praktisi tentang perencanaan keuangan dan pengetahuan investasi sehingga mereka dapat menyiapkan masa depan dengan lebih baik," ujar Sigit, Rabu (16/10/2024).