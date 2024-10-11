Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Simak IG Live Engga Perlu Repot, Cuan Terus Ngalir MNC Sekuritas x Henan Asset Management

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |11:38 WIB
Simak IG Live Engga Perlu Repot, Cuan Terus Ngalir MNC Sekuritas x Henan Asset Management
Live IG MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

MNC Sekuritas menyediakan layanan investasi saham, reksa dana, obligasi, dan berbagai produk pasar modal lainnya yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Ada banyak jenis investasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Bagi pemula, memulai investasi terkadang berat karena bingung dalam memilih. Reksa dana bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda memulai berinvestasi. Kelebihan dari investasi reksa dana adalah potensi keuntungan lebih besar daripada menabung biasa.

Salah satu jenis reksa dana adalah Reksa Dana Pasar Uang (RDPU). Reksa dana ini memiliki risiko yang minim dengan tingat keuntungan yang menarik. Di aplikasi online trading MotionTrade, investor bisa dengan mudah memanfaatkan fitur Auto Invest untuk menginvestasikan dana mengendap yang ada di Rekening Dana Nasabah (RDN) ke RDPU pillihan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal.

Menariknya lagi, Anda dapat dengan leluasa memaksimalkan keuntungan tanpa terganggu dalam bertransaksi saham.

Telusuri berita finance lainnya
