Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah di Universitas Paramadina

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |18:42 WIB
MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah di Universitas Paramadina
MNC Sekuritas berikan edukasi soal pasar modal syariah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management menggelar edukasi reksa dana dalam rangkaian acara “Having Fund 2024” di Universitas Paramadina, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 70 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina. Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Sharia Capital Market Division Indonesia Stock Exchange Derry Yustria, Investment Specialist Sucor Asset Management Bryan Soetopo, dan Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Dalam pemaparannya, Investment Specialist Sucor Asset Management Bryan Soetopo menjelaskan bahwa setiap fase kehidupan manusia memerlukan perencanaan keuangan agar tetap sejahtera. Reksa dana berbasis syariah bisa menjadi salah satu pilihan untuk mewujudkan tujuan finansial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176958/mnc_sekuritas-pgY3_large.jpg
CMSE 2025 Hadir Kembali, Kunjungi Booth MNC Sekuritas dan Menangkan Hadiahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176685/mnc_sekuritas-N3J6_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Literasi Keuangan untuk Murid SMK, Lindungi Masa Depanmu: Waspada Pinjol, Judol dan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173690/mahasiswa-vbYa_large.jpg
Perluas Akses Edukasi Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Resmikan GI BEI Syariah Universitas Paramadina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/278/3172367/mnc_sekuritas-MijU_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Sekuritas Sore Ini: Mengenal Risiko & Peluang di Waran Terstruktur 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement