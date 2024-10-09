MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah di Universitas Paramadina

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management menggelar edukasi reksa dana dalam rangkaian acara “Having Fund 2024” di Universitas Paramadina, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 70 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina. Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Sharia Capital Market Division Indonesia Stock Exchange Derry Yustria, Investment Specialist Sucor Asset Management Bryan Soetopo, dan Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Dalam pemaparannya, Investment Specialist Sucor Asset Management Bryan Soetopo menjelaskan bahwa setiap fase kehidupan manusia memerlukan perencanaan keuangan agar tetap sejahtera. Reksa dana berbasis syariah bisa menjadi salah satu pilihan untuk mewujudkan tujuan finansial.