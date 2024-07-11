Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Forum ke-76, Hary Tanoe Bahas Tantangan Bisnis TV Berbayar dan Platform Streaming

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |20:58 WIB
MNC Forum ke-76, Hary Tanoe Bahas Tantangan Bisnis TV Berbayar dan Platform Streaming
Hary Tanoesoedibjo pada Acara Manajer Forum (Foto: MPI)
JAKARTA - MNC Group menyelenggarakan acara MNC Forum LXXVI (76 th) yang bertemakan Strategic Business Turnaround - Pay TV & OTT dan Corporate Business Update, yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (11/7/2024).

Acara ini diselenggarakan secara hybrid melalui platform zoom dengan estimasi peserta tembus 4.000 orang yang terdiri dari karyawan unit-unit usaha dibawah naungan MNC Group. Tujuan diselenggarakan acara ini untuk menambah wawasan terkait perkembangan bisnis terkini, khususnya di industri televisi dan platform streaming.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjelaskan saat ini perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih. Hal itu berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat hingga menurunan iklan produk yang masuk.

"Zaman sekarang ini zaman susah, ekonomi tidak baik baik saja, saya ketemu teman, wah omzet turun 30%, ada yang turun 60%, daya beli slowing (melambat)," ujar Hary Tanoe dalam pidatonya.

Lebih lanjut, Hary Tanoe menjelaskan ketika konsumsi masyarakat turun, maka pabrik-pabrik praktis menurunkan produksinya. Selanjutnya, penurunan produksi ini berdampak pada pendapatan perusahaan yang terkoreksi, termasuk belanja iklan yang biasa dilakukan untuk alasan efisiensi.

