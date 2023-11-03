Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Pembicara di Flux Series: Marketing Leaders

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:44 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Pembicara di Flux Series: Marketing Leaders
Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Pembicara di Flux Series. (Foto: MPI)
JAKARTA – Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menjadi pembicara pada Flux Series: Marketing Leaders pada 15 November mendatang di Jakarta.

Pada event bergengsi ini Clarissa akan membagikan kisah sukses dan strategi yang dijalankan Vision+ termasuk perkembangan teknologi AI.

“Congrats, Clar!,”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Jumat (3/11/2023).

Hary me-repost unggahan Clarissa yang menyebutkan dirinya sangat antusias akan menghadiri Flux Series: Marketing Leaders di Jakarta.

