Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Pembicara di Flux Series: Marketing Leaders

JAKARTA – Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menjadi pembicara pada Flux Series: Marketing Leaders pada 15 November mendatang di Jakarta.

Pada event bergengsi ini Clarissa akan membagikan kisah sukses dan strategi yang dijalankan Vision+ termasuk perkembangan teknologi AI.

“Congrats, Clar!,”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Jumat (3/11/2023).

Hary me-repost unggahan Clarissa yang menyebutkan dirinya sangat antusias akan menghadiri Flux Series: Marketing Leaders di Jakarta.