HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoe: Pembajakan Masih Jadi Tantangan Industri Televisi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |21:06 WIB
Hary Tanoe: Pembajakan Masih Jadi Tantangan Industri Televisi
Hary Tanoesoedibjo soal Pembajakan Jadi Tantangan Industri Televesi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyatakan salah satu tantangan yang masih dihadapi di industri televisi adalah pembajakan konten. Perkembangan teknologi juga berdampingan dengan ancaman pembajakan yang semakin besar.

Menurutnya, hal ini praktis menurunkan minat masyarakat untuk mengakses konten original yang disediakan oleh para penyedia konten. Akhirnya berdampak pada pendapatan perusahaan karena salah satu sumber pendapatannya telah dibajak.

"Pembajakan ini akhirnya berdampak pada penurunan jumlah pelanggan TV kabel. Ini merupakan tantangan," ujar Hary Tanoe pada acara MNC Forum LXXVI (76 th): Strategic Business Turnaround - Pay TV & OTT dan Corporate Business Update, yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per Februari 2024 lalu setidaknya telah ditangani 16.657 pelanggaran hak kekayaan intelektual alias pembajakan. Termasuk didalamnya pembajakan konten-konten atau siaran olahraga yang disiarkan di televisi melalui berbagai platform.

Rincinya, paling banyak pembajakan melalui situs sebanyak 14.978 pelanggaran, internet protocol (IP) 789 pelanggaran, file sharing 449 pelanggaran, facebook/instagram sebanyak 197 pelanggaran, telegram 122 pelanggaran, google/youtube sebanyak 102 pelanggaran, dan melalui platform tiktok sebanyak 11 pelanggaran.

