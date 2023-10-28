Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Pembicara Future Heroes, Hary Tanoe Bahas Strategi Keberlangsungan Bisnis

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:40 WIB
Jadi Pembicara Future Heroes, Hary Tanoe Bahas Strategi Keberlangsungan Bisnis
Hary Tanoe Jadi Pembicara Future Heroes (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjadi pembicara dalam acara Future Heroes 'Exceed & Excel Together' Young Movement Conference 2023.

Mengisi sub-tema 'Managing Generational Legacy', Hary memaparkan strategi dan inovasi dalam menjaga keberlangsungan bisnis secara turun-temurun. Kondisi politik dalam negeri juga tak luput dari pandangan Executice Chairman MNC Group ini.

Hary menyebut kesuksesan pengusaha merupakan buah dari disiplin dan profesionalisme. Dalam seluruh lini bisnisnya, kerja profesional berlaku bagi siapapun, termasuk sang keluarga yang memimpin sejumlah posisi penting grup saat ini.

"Tantangan terbesar itu bagaimana perusahaan yang tadinya kita bangun sendiri, itu turning point dari family ke profesional organisation, itu tidak mudah," kata Hary di Gedung Sarbini, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2023).

Ayah dari lima orang anak ini menyebut legasi bisnis keluarga tidak mudah untuk dilakukan. Demi mendorong penerus bisnis memiliki kompetensi bisnis, Hary meminta sang anak hingga orang terdekatnya untuk juga memulai dari bawah.

Halaman:
1 2
