Pengusaha Muda Dukung Ganjar Sikat Koruptor hingga Ciptakan Kemudahan Perizinan

JAKARTA - National President FGBMFI (Full Gospel Business Men's Fellowship International), Dalie Sutanto mendukung cita-cita Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo memberantas korupsi hingga penciptaan kemudahan perizinan berusaha.

Menurutnya saat ini masalah korupsi dan perizinan merupakan faktor penting untuk memperlancar iklim dunia usaha di Indonesia. Sebab perizinan yang berbelit bakal lebih banyak celah potensi korupsi.

"Pak Ganjar pemimpin yang merakyat, berdedikasi, brilian, kreatif, aktif dan atentif. Dan yang paling penting, beliau mengerti aspirasi rakyat," kata Dalie dalam acara Future Heroes 'Exceed & Excel Together', Sabtu (28/10/2023).

Pada acara tersebut, Ganjar juga sekaligus menjadi pembicara yang memaparkan strateginya dalam rangka pemberantasan korupsi dan mewujudkan kemudahan berusaha.

"Saya dan Pak Mahfud itu punya kegelisahan yang sama. Kenapa ya republik ini tidak berintegritas. Korupsi di mana-mana, pengusaha sudah bayar pajak tapi terus dikejar-kejar, perizinan sulit dan lainnya. Bagaimana kita bisa maju kalau masih seperti ini," kata Ganjar.