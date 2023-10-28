Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Pranowo Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Ratusan Pengusaha Muda, Ini Harapannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |15:51 WIB
Ganjar Pranowo Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Ratusan Pengusaha Muda, Ini Harapannya
Ganjar Pranowo Ulang Tahun ke 55 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berulangtahun hari ini, Sabtu (28/10/2023). Para pengusaha muda pun turut merayakan ulang dengan memberikan berbagai kejutan.

Seperti saat Ganjar menghadiri acara diskusi bareng pengusaha muda yang tergabung dalam organisasi Full Gospel Business Men's Fellowship (FGBMFI) International di Balai Sarbini Jakarta. Ia mendapat kejutan perayaan ulang tahun dari para pengusaha muda yang ada di sana.

Ketika Ganjar selesai menyampaikan materi dalam acara itu, National President FGBMFI, Dalie Sutanto naik ke atas panggung. Bersama para pengurus dan pentolan pengusaha lainnya, Dalie memberikan kejutan ulang tahun untuk Ganjar.

"Hari ini, bertepatan dengan hari lahir Sumpah Pemuda, pak Ganjar juga berulangtahun. Mari kita berdiri untuk mengucapkan selamat pada beliau," ucap Dalie dari atas panggung.

Ratusan pengusaha yang hadir kemudian berdiri sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Ganjar. Panitia naik ke panggung sambil membawa kue ulang tahun. Terlihat, Ganjar nampak tersenyum dengan adanya kejutan yang diberikan oleh para pengusaha tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/320/3114808/hpmi_jaya-AeGi_large.jpg
Pengusaha Ingin Jadikan Jakarta Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Caranya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/320/3069436/pengusaha-ritel-ungkap-penyebab-daya-beli-masyarakat-ri-turun-OAFl8pDi9q.jpg
Pengusaha Ritel Ungkap Penyebab Daya Beli Masyarakat RI Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/320/3055551/singgung-kelas-menengah-menko-airlangga-minta-belanja-di-indonesia-saja-LuiGX8YToz.jpg
Singgung Kelas Menengah, Menko Airlangga Minta Belanja di Indonesia Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/320/3054029/pengusaha-curhat-adanya-pembatasan-impor-ke-kemenperin-dS1v9B7SEC.jfif
Pengusaha Curhat Adanya Pembatasan Impor ke Kemenperin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/470/3014251/pengusaha-tolak-aturan-iuran-tapera-yang-potong-gaji-pekerja-jsr9jFYJrF.jpg
Pengusaha Tolak Aturan Iuran Tapera yang Potong Gaji Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/455/3001484/kisah-purnomo-setiawan-dari-pegawai-kini-jadi-bos-gultik-usung-semangat-ingin-hidup-lebih-baik-ivaICWBfAy.jpg
Kisah Purnomo Setiawan dari Pegawai Kini Jadi Bos Gultik, Usung Semangat Ingin Hidup Lebih Baik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement