Ganjar Pranowo Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Ratusan Pengusaha Muda, Ini Harapannya

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berulangtahun hari ini, Sabtu (28/10/2023). Para pengusaha muda pun turut merayakan ulang dengan memberikan berbagai kejutan.

Seperti saat Ganjar menghadiri acara diskusi bareng pengusaha muda yang tergabung dalam organisasi Full Gospel Business Men's Fellowship (FGBMFI) International di Balai Sarbini Jakarta. Ia mendapat kejutan perayaan ulang tahun dari para pengusaha muda yang ada di sana.

Ketika Ganjar selesai menyampaikan materi dalam acara itu, National President FGBMFI, Dalie Sutanto naik ke atas panggung. Bersama para pengurus dan pentolan pengusaha lainnya, Dalie memberikan kejutan ulang tahun untuk Ganjar.

"Hari ini, bertepatan dengan hari lahir Sumpah Pemuda, pak Ganjar juga berulangtahun. Mari kita berdiri untuk mengucapkan selamat pada beliau," ucap Dalie dari atas panggung.

Ratusan pengusaha yang hadir kemudian berdiri sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Ganjar. Panitia naik ke panggung sambil membawa kue ulang tahun. Terlihat, Ganjar nampak tersenyum dengan adanya kejutan yang diberikan oleh para pengusaha tersebut.