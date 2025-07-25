Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia (BCAP), Hary Tanoe: Punya Masa Depan yang Sangat Cerah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |19:11 WIB
HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia (BCAP), Hary Tanoe: Punya Masa Depan yang Sangat Cerah
HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia (BCAP), Hary Tanoe: Punya Masa Depan yang Sangat Cerah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyampaikan optimisme kuat terhadap masa depan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang akan tumbuh semakin besar.

Menurut Hary Tanoe, MNC Kapital memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi salah satu perusahaan keuangan terdepan di Indonesia, didukung oleh model bisnis yang tepat serta ekosistem finansial yang terus berkembang.

Hary Tanoe menjelaskan, MNC Kapital memiliki posisi strategis sebagai penyedia jasa keuangan yang terintegrasi, mencakup sektor sekuritas, manajer investasi, pembiayaan konsumen, hingga asuransi dan perbankan.

"Sebetulnya financial services is a good business, asalkan kalau model bisnisnya sudah tepat. Saya melihat MNC Kapital ini punya masa depan yang sangat cerah," ujar Hary Tanoe dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-26 MNC Kapital di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Lebih lanjut, Hary Tanoe menjelaskan bahwa, sektor jasa keuangan adalah pusat dari seluruh aktivitas ekonomi, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki populasi besar dan bonus demografi yang menguntungkan.

"Indonesia merupakan penduduk yang terbesar ada 280 juta, nanti 20 tahun lagi akan menjadi 320 juta. Kemudian kita ini mulai dari low level, masih USD5.000 dolar per kapita, ini tidak ada turun, pasti akan terus tumbuh," sambungnya.

 

