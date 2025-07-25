Rayakan HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia, Hary Tanoe Tekankan Bangun Model Bisnis yang Kuat

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan keberhasilan sebuah bisnis sangat bergantung pada kekuatan model bisnis yang dibangun, bukan semata-mata pada besarnya organisasi atau banyaknya sumber daya.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoe dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke- 26 PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jumat (25/7/2025).

"Kalau bisnis modelnya sendiri tidak tepat, mau diapa-apain tidak akan pernah sampai. Bangun dulu model bisnis yang benar, baru organisasi dan orang-orangnya menyesuaikan," kata Hary Tanoe.

Dia mengingatkan bahwa dunia usaha terus berubah, sehingga kemampuan beradaptasi dan membangun struktur yang fleksibel menjadi kunci keberlangsungan perusahaan. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang justru terjebak dengan pendekatan terbalik, yaitu membangun organisasi terlebih dahulu, baru mencari tahu apa yang harus dikerjakan.

"Setiap zaman bisnis model itu bisa berubah, statis itu tidak ada. Kalau kita sudah tahu bisnis model yang kita bangun seperti apa, baru bangun organisasinya, kita sesuaikan. Bangunlah orang-orangnya," kata Hary Tanoe.

Menurutnya, setelah berhasil membangun bisnis model yang tepat dan diikuti dengan pembangunan organisasi. Barulah kemudian membangun kepemimpinan yang kuat, yang bisa menjalankan organisasi sesuai dengan bisnis model yang dirancang sejak awal.

"Setelah membangun bisnis model yang tepat, baru mencari orang-orang yang tepat duduk di organisasi itu yang sesuai dengan bisnis modelnya. Baru strong leadership, orang itu kan bisa datang dari mana-mana," lanjut Hary Tanoe.