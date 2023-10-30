Alfamart dan Bank Aladin Syariah Majukan UMKM lewat Renovasi Warung

JAKARTA - Alfamart bekerja sama dengan Bank Aladin Syariah melakukan renovasi (bedah) warung makan di berbagai kota dan kabupaten di wilayah Indonesia. Total sebanyak 16 warung makan di beberapa kota dan kabupaten mendapat bantuan renovasi untuk meningkatkan tampilan dan kualitas warungnya.

Renovasi warung yang berlangsung selama bulan Oktober dan November 2023 ini adalah rangkaian kegiatan program rutin Alfamart di bulan Ramadan, yakni Warteg Gratis-Berbagi Buka Puasa untuk Duafa. Untuk diketahui, sebanyak 20.000 paket buka puasa dibagikan melalui sekitar 40 warteg dari Aceh hingga Sulawesi untuk menjangkau duafa yang membutuhkan.

Program ini berlangsung selama Bulan Ramadan, yaitu periode 23 Maret-19 April 2023. “Setelah di bulan Ramadan kami membagikan paket bantuan untuk kaum duafa, kali ini penerima manfaat adalah pemilik warung makannya,” tutur Rani Wijaya, Corporate Communications General Manager Alfamart.

Program renovasi warung ini bagian dari kontribusi Alfamart sebagai toko komunitas yang berkomitmen membantu masyarakat sekitar. Bantuan seperti pemugaran dinding, pengecatan ulang dan sarana prasarana diberikan untuk warung-warung.

Tujuan dari renovasi warung ini adalah demi meningkatkan penjualan warung makan penerima bantuan. Karena dengan warung makan yang makin higienis tentu membuat pembeli makin nyaman yang berdampak entu berimbas baik pada makin larisnya warung itu.