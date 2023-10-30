Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Alfamart dan Bank Aladin Syariah Majukan UMKM lewat Renovasi Warung

Aris Kurniawan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:53 WIB
Alfamart dan Bank Aladin Syariah Majukan UMKM lewat Renovasi Warung
Renovasi Warteg yang dilakukan Alfamart dan Bank Aladin Syariah. (Foto: doc. Alfamart)
A
A
A

JAKARTA - Alfamart bekerja sama dengan Bank Aladin Syariah melakukan renovasi (bedah) warung makan di berbagai kota dan kabupaten di wilayah Indonesia. Total sebanyak 16 warung makan di beberapa kota dan kabupaten mendapat bantuan renovasi untuk meningkatkan tampilan dan kualitas warungnya. 

Renovasi warung yang berlangsung selama bulan Oktober dan November 2023 ini adalah rangkaian kegiatan program rutin Alfamart di bulan Ramadan, yakni Warteg Gratis-Berbagi Buka Puasa untuk Duafa. Untuk diketahui, sebanyak 20.000 paket buka puasa dibagikan melalui sekitar 40 warteg dari Aceh hingga Sulawesi untuk menjangkau duafa yang membutuhkan.

Program ini berlangsung selama Bulan Ramadan, yaitu periode 23 Maret-19 April 2023. “Setelah di bulan Ramadan kami membagikan paket bantuan untuk kaum duafa, kali ini penerima manfaat adalah pemilik warung makannya,” tutur Rani Wijaya, Corporate Communications General Manager Alfamart.

Program renovasi warung ini bagian dari kontribusi Alfamart sebagai toko komunitas yang berkomitmen membantu masyarakat sekitar. Bantuan seperti pemugaran dinding, pengecatan ulang dan sarana prasarana diberikan untuk warung-warung.

Tujuan dari renovasi warung ini adalah demi meningkatkan penjualan warung makan penerima bantuan. Karena dengan warung makan yang makin higienis tentu membuat pembeli makin nyaman yang berdampak entu berimbas baik pada makin larisnya warung itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183642//direktur_consumer_banking_bni_corina_leyla-HwY4_large.jpeg
Komitmen Entaskan Kemiskinan, BNI Raih Penghargaan Women in SDG’s Action 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183582//bni_raih_dua_penghargaan_di_icxa_2025_berkat_inovasi_digital_dan_transformasi_layanan-Uirq_large.jpeg
BNI Raih Dua Penghargaan di ICXA 2025 Berkat Inovasi Digital dan Transformasi Layanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement