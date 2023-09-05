Alfamart Sediakan Kebutuhan Pokok Masyarakat IKN

JAKARTA- Alfamart menyatakan konfirmasi kesanggupan untuk investasi dan kemitraan usaha ritel di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sektor Komersial Niaga. Tertuang dalam penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama antara PT Sumber Alfaria Trijaya tbk, pengelola jaringan ritel modern Alfamart dengan PT Bina Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Otorita IKN, di Jakarta, pada Selasa (5/9/2023). Diwakili oleh Hans Harischandra, Property & Development Director Alfamart dan Boyke P. Soebroto, Direktur Utama PT Bina Karya (Persero), secara bersama-sama menandatangani Kesepakatan Kerja Sama.

Di dalam Kesepakatan Kerja Sama itu tertuang setidaknya tiga bentuk investasi dan kemitraan usaha ritel di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang Alfamart lakukan. Pertama yakni pembangunan, pengoperasian dan komersialisasi gudang pusat distribusi barang ke gerai-gerai, kedua yaitu kemitraan usaha ritel dengan prinsip keterlibatan dengan masyarakat sekitar Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan brand lokal yang disebut “Kerjasama Operasi Ekonomi Berbagi (KASOEBI”) dan ketiga adalah pemberdayaan UMKM lokal melalui penyediaan produk-produk di gerai dan kesempatan usaha mandiri melalui program tenant.

Di kesempatan yang sama, Solihin, Corporate Affairs Director Alfamart mengatakan sebagai perusahaan ritel modern terkemuka di Indonesia, Alfamart merasa bangga bisa ikut membangun ekosistem sosial di IKN.

“Kami bangga bisa berkontribusi di IKN. Ritel adalah salah satu sektor penting, karena bertugas sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok atau sehari-hari untuk masyarakat. Sehingga kehadiran ritel tentu menjadi pondasi dasar untuk kehidupan sosial di sana,”tuturnya.