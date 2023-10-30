Polemik Kasus Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Berencana Mediasi

JAKARTA - Pemilik PT Indobuildco, Pontjo Sutowo berencana melakukan mediasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) perihal kasus pengosongan hotel Sultan di kompleks, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Rencana mediasi tersebut diutarakan Kuasa hukum PT Indobuildco, Amir syamsudin, pasca Indobuildco mengajukan gugatan perdata atas kasus pengosongan hotel Sultan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Adapun gugatan tersebut telah diproses pengadilan dan sidang perdana pun dimulai hari ini.

"Nah ini memang standar daripada beracara, setelah persyaratan administrasi terpenuhi berarti prioritas itu kan mediasi. Jadi, sidang berikutnya mediasi. Menjelang mediasi ini, saya akan mencoba mengurangi narasi-narasi yang mempertajam persoalan," ujar Amir saat ditemui di kawasan PN Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

Menurutnya, mediasi kedua pihak merupakan mekanisme awal dalam sidang perdata yang digelar Pengadilan Negeri.