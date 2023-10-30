Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

4 Fakta Menara Saidah Terbengkalai Selama 16 Tahun, Nomor 2 Bikin Merinding

Rio Adryawan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |07:05 WIB
4 Fakta Menara Saidah Terbengkalai Selama 16 Tahun, Nomor 2 Bikin Merinding
Fakta Menara Saidah. (foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menara saidah merupakan salah satu gedung terbengkalai yang berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Gedung ini dibangun oleh PT Hutama Karya.

Menara yang didirikan pada 1995 dan selesai tahun 1998 ini sebelumnya dikenal sebagai Grancindo.

Menara Saidah dulunya pernah dihuni oleh perusahaan-perusahaan ternama dan menjadi pusat aktivitas bisnis. Namun, akibat adanya kemiringan dan masalah struktural bangunan membuat Menara Saidah ditinggalkan oleh penghuninya sejak 2007.

Beberapa masyarakat menganggap bahwa menara yang sudah tidak beroperasi selama 16 tahun ini sangat menyeramkan. Uniknya, ada salah satu netizen yang mengaku pernah diundang interview kerja di Menara Saidah.

Berikut Okezone merangkum fakta Menara Saidah hingga ada undangan interview di gedung yang sudah tak beroperasi 16 tahun, Senin (30/10/2023):

1. Pemilik Menara Saidah

Pada tahun 1995, bangunan tersebut dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah, dan nama gedung tersebut diubah menjadi Menara Saidah, sesuai dengan nama pemilik baru, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim.

Sepeninggal pemiliknya meninggal dunia, kepemilikan Menara Saidah beralih kepada Fahmi Darmawansyah.

Fahmi Darmawansyah yang merupakan menantu bungsu dari Saidah Abu Bakar Ibrahim adalah pemilik Menara Saidah saat ini.

2. Undangan interview kerja di Menara Saidah

Seorang netizen mengaku mendapatkan undangan interview kerja di Menara Saidah.

Dilansir dari akun X @workfess, netizen tersebut membagikan mengenai pengalaman wawancara kerja di Menara Saidah.

"Emang gedung ini kenapa nder? Kemarin baru-baru ini saya dapat undangan interview di sini. Cuma saya posisi di Tulungagung, jadi enggak datang," dikutip dari unggahan.

Dikarenakan gedung yang sudah lama kosong dan juga terlihat angker tak sedikit warganet mengingatkan bahwa undangan kerja di Menara Saidah itu diduga penipuan.

"Waduh kalau beneran ada yang undang ke Menara Saidah ini ngeri banget sih,Bukan soal angkernya tapi Gedung ini kosong bertahun-tahun. Takut dipake buat yang enggak-enggak dengan dalih undangan tes/interview kerja," jelasnya.

Halaman:
1 2
