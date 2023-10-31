Harga Trofi Piala Ballon d'Or 2023, Ternyata Dilapisi Emas

JAKARTA- Segini harga trofi piala Ballon d'Or 2023 yang banyak orang belum mengetahui. Adapun penghargaan Ballon d'Or adalah penghargaan sepak bola individu tahunan yang diselenggarakan oleh majalah berita asal Prancis, France Football yang sudah dimulai sejak tahun 1956 silam.

Artinya, penghargaan Ballon d'Or adalah ajang penghargaan 'swasta', bukan dari pihak ofisial seperti FIFA atau UEFA. Saat ini Lionel Messi resmi meraih trofi Ballon d’Or 2023. Trofi itu didapatkan La Pulga –julukan Lionel Messi– dalam penganugerahan yang dilangsungkan di Theatre Du Chatelet, Paris, Prancis pada Selasa (31/10/2023) dini hari WIB.

Lantas berapa harga trofi Piala Ballon d'Or 2023? Dilansir dari Diario AS D trofi Ballon d'Or yang berbentuk bola emas secara luas dilaporkan bernilai sekitar €3.000 (USD2.920 atau sekitar Rp50,3 juta ).

Adapun trofi ini berukuran tinggi 31 cm dan diameter 23 cm, serta berat lebih dari 7kg.

Sebagai informasi, megabintang milik Inter Miami FC ini dinobatkan sebagai peraih trofi Ballon d’Or 2023 setelah bersaing dengan Erling Haaland (Manchester City). Keluarnya Lionel Messi sebagai pemenang Ballon d’Or 2023 sejatinya tidak mengejutkan.