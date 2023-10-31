Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Trofi Piala Ballon d'Or 2023, Ternyata Dilapisi Emas

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:55 WIB
Harga Trofi Piala Ballon d'Or 2023, Ternyata Dilapisi Emas
Ilustrasi harga piala (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Segini harga trofi piala Ballon d'Or 2023 yang banyak orang belum mengetahui. Adapun penghargaan Ballon d'Or adalah penghargaan sepak bola individu tahunan yang diselenggarakan oleh majalah berita asal Prancis, France Football yang sudah dimulai sejak tahun 1956 silam.

Artinya, penghargaan Ballon d'Or adalah ajang penghargaan 'swasta', bukan dari pihak ofisial seperti FIFA atau UEFA. Saat ini Lionel Messi resmi meraih trofi Ballon d’Or 2023. Trofi itu didapatkan La Pulga –julukan Lionel Messi– dalam penganugerahan yang dilangsungkan di Theatre Du Chatelet, Paris, Prancis pada Selasa (31/10/2023) dini hari WIB.

Lantas berapa harga trofi Piala Ballon d'Or 2023? Dilansir dari Diario AS D trofi Ballon d'Or yang berbentuk bola emas secara luas dilaporkan bernilai sekitar €3.000 (USD2.920 atau sekitar Rp50,3 juta ).

Adapun trofi ini berukuran tinggi 31 cm dan diameter 23 cm, serta berat lebih dari 7kg.

Sebagai informasi, megabintang milik Inter Miami FC ini dinobatkan sebagai peraih trofi Ballon d’Or 2023 setelah bersaing dengan Erling Haaland (Manchester City). Keluarnya Lionel Messi sebagai pemenang Ballon d’Or 2023 sejatinya tidak mengejutkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862//lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242//cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181305//berikut_lima_pesepakbola_bintang_dunia_dengan_gaji_termahal_2025-wpWE_large.jpeg
5 Pesepakbola Bintang Dunia dengan Gaji Termahal 2025, Nomor 1 Tembus Rp4,6 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618//arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177808//lionel_messi_resmi_menjadi_top_skor_di_mls_2025-d8SG_large.jpg
Lionel Messi Jadi Top Skor MLS 2025, Bukti Belum Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177165//lionel_messi_dan_cristiano_ronaldo-luM3_large.jpg
Adu Gaji per Jam Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi, bak Bumi dan Langit?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement