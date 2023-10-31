Sri Mulyani Minta Pendapat Anak SMA soal Rencana Cukai Minuman Berpemanis

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani minta pendapat anak SMA soal rencana cukai minuman berpemanis. Rencana pemerintah bersama DPR RI untuk penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di tahun 2024 mendatang masih menuai perdebatan di kalangan pengusaha dan masyarakat.

Pasalnya, banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang menggemari minuman manis, dan juga pengusaha yang menjajakan produk-produk tersebut. Dalam Final Olimpiade APBN 2023 yang digelar hari ini (31/10), Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencoba untuk mendapatkan pandangan terhadap rencana tersebut dari kacamata pelajar yang cenderung menggemari minuman manis.

"Ini saya mau bertanya ke Anda, kalau pemerintah dan DPR bisa memberlakukan cukai untuk minuman berpemanis, apalagi ini favoritnya anak-anak muda entah itu gen Z atau milenial seperti kalian. Bagaimana pandangan kalian soal instrumen cukai ini yang tentunya akan mempengaruhi banyak kalangan terutama gen Z?" tanya Sri kepada peserta Olimpiade APBN 2023 dari MAN Insan Cendekia Batam, Riau di Jakarta.

Dia pun juga menanyakan kepada mereka, apakah rencana pemberlakuan cukai MBDK ini tepat, atau langkah yang sebenarnya tak populer tapi diperlukan oleh negara.

"Kebijakan ini bisa mengurangi konsumsi dari komoditas yang bisa saja membahayakan kesehatan, karena minuman berpemanis ini bisa menyebabkan obesitas, lalu kemudian ini bisa membebani belanja negara di bidang kesehatan," ucap pelajar MAN tersebut merespons pertanyaan Sri Mulyani.