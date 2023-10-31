REI Ingin Perumahan Masuk Proyek Strategis Nasional

JAKARTA - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya bakal mengajukan proposal ke pemerintah untuk menjadikan industri properti masuk dalam daftarkan proyek strategis nasional (PSN).

Hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mampu untuk mengurangi angka backlog perumahan yang saat ini angkanya mencapai 12,7 juta. Sehingga dengan masuknya PSN harapannya produksi rumah bakal lebih masif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mempunyai hunian.

BACA JUGA: REI Ungkap Tantangan Hadirkan Perumahan Hijau

"Kami REI berpandangan, sudah saatnya properti menjadi PSN. Kenapa, karena kita melihat kontribusinya untuk perekonomian nasional," kata Joko saat dihubungi MNC Portal, Selasa (30/10/2023).

Selain itu menurutnya, industri properti juga saat ini telah menyumbang14-16% terhadap PDB Nasional, 9% menyumbang ke APBN, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 30-40%. Melihat kontribusi itu, diyakini Joko, bakal lebih besar lagi apbila sektor properti masuk dalam PSN atau konsep Propertinomic.

"Dengan konsep propertinomic, maka menggunakan properti sebagai faktor pengungkit atau fator pertumbuhan ekonomi, karena properti ini punga backbonenya 185 industri," lanjutnya.

Sehingga Joko menilai dengan masuknya industri properti dalam daftar PSN bisa membuat Pemerintah akan lebih memperhatikan industri properti yang sebetulnya mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional.

"Ketika penganggarannya fokus dan mendapatkan atensi yang memadai maka betapa multiplier itu sangat besar dan sangat tinggi. Properti ini kan industri padat karya, sehingga serapan tenaga kerja besar," kata Joko.