HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Groundbreaking Bandara IKN Besok

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:07 WIB
Jokowi <i>Groundbreaking</i> Bandara IKN Besok
Presiden Jokowi Groundbreaking Bandara di IKN besok (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau lokasi yang akan dibangun Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa (31/10).

Rencananya, pada Rabu (1/11/2023), akan dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Bandara IKN yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

“Hari ini saya memastikan dan meninjau lokasi pembangunan Bandara IKN Nusantara. Insya Allah Bapak Presiden bersedia untuk melakukan groundbreaking besok," ujar Menhub dikutip Antara, Selasa (31/10/2023).

Menhub juga melakukan peninjauan lewat udara melalui helikopter di lokasi bakal Bandara IKN yang berjarak 23 KM dari titik 0 IKN.

Menhub menjelaskan, pembangunan Bandara IKN dilakukan sesuai dengan konsep besar IKN yaitu berorientasi pada alam dan ramah lingkungan.

Sementara, konsep desain dari bandara memadukan unsur kearifan lokal dengan unsur modern, yang desainnya melibatkan sejumlah arsitek.

