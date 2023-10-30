Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Sempat Dekati Rp16.000/USD, Berdampak ke Investor IKN?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:04 WIB
Rupiah Sempat Dekati Rp16.000/USD, Berdampak ke Investor IKN?
Kadin bahas soal dampak pelemahan nilai tukar rupiah ke investor IKN. (Foto: PUPR)(
A
A
A

JAKARTA - Kadin Indonesia meyakini investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terhambat meskipun belakangan nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan.

"Walaupun ada pelemahan terhadap rupiah, saya yakin ini bersifat sementara tapi memang perlu kehati-hatian tapi saya optimis," kata Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi ketika ditemui di Menara Kadin, Senin (30/10/2023).

 BACA JUGA:

Yukki pun menuturkan bahwa berdasarkan kabar yang diketahuinya, sudah ada sejumlah investor yang mulai menanamkan modalnya di IKN.

Bahkan katanya, beberapa anggota dari Kadin juga ikut terlibat untuk berinvestasi di IKN.

"Ada investasi rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan. Terus kemarin saya dengan untuk convention hotel bertaraf internasional ditargetkan juga tahap pertamanya akan diselesaikan pada semester kedua tahun depan," terangnya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Yukki mengklaim pihaknya akan terus mengawal proses tersebut guna memastikan terciptanya lapangan kerja baru sebagai multiplier effect proyek tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement