Daftar 10 Proyek IKN Groundbreaking di Awal November 2023

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menilai peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap kedua yang akan dilakukan 1-3 November 2023 menjadi bukti tingginya kepercayaan pemodal berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono, dikutip dari Antara, di Jakarta, Minggu (29/10/2023).

BACA JUGA: Bangun Infrastruktur Dasar di IKN Sudah Habiskan Rp60 Triliun

Dia mengatakan, 10 proyek melakukan peletakan batu pertama tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di IKN Nusantara pada 1-3 November 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan peletakan batu pertama tahap dua dari kegiatan yang sudah dilakukan September lalu.

Sebanyak 10 kegiatan peletakan batu pertama, baik dari APBN maupun swasta, untuk berbagai fasilitas di IKN, di antaranya rumah sakit, mal yang terintegrasi dengan hotel dan apartemen, beberapa kantor pemerintah, pulau suaka orang hutan, bandara VVIP, dan sekolah negeri serta internasional.

BACA JUGA: Bandara VVIP IKN Dipastikan Terhubung dengan Jalan Tol

Nilai investasi dari peletakan baru pertama kali ini sekitar Rp12,5 triliun dan sejauh ini sudah ada proyek senilai Rp23 triliun yang melakukan peletakan batu pertama di IKN.

Meskipun begitu, ia menjelaskan target pembangunan IKN ini tidak hanya berupa angka, namun juga hadirnya suatu ekosistem yang sudah berfungsi untuk dinikmati.

“Bidang yang bervariasi ini menunjukkan bahwa di IKN sudah ada fasilitas-fasilitas dasar bagi masyarakat yang pindah tahun depan,” katanya.