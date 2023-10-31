Segini Keuntungan Driver Maxim dalam Sebulan

JAKARTA- Keuntungan driver Maxim dalam sebulan akan diulas kali ini. Layanan transportasi online yang identik dengan warna kuning tersebut kini semakin marak di jalanan Tanah Air.

Sebagai perusahaan layanan transportasi online yang belum lama mengaspal di Indonesia, Maxim rupanya telah berhasil menggaet banyak pelanggan. Pasalnya, perusahaan transportasi asal Rusia ini menawarkan tarif yang lebih murah dari para pesaingnya.

Dengan tarif yang relatif lebih murah, lantas berapa keuntungan driver Maxim dalam sebulan?

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023) Maxim menetapkan sistem bagi komisi dengan driver sebesar 10-15 persen dan jumlah penghasilan akan langsung dipotong dari saldo.

Selain itu, persentase potongan juga akan dibedakan berdasarkan zona trip. Dimana zona trip dibagi ke dalam dua jenis, yakni pinggiran kota dan pusat kota. Seperti contohnya tarif luar Jabodetabek akan lebih murah dibandingkan kawasan Jabodetabek itu sendiri.

Dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagai gambaran seorang driver ojol Maxim per bulan bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp3.000.000. Dimana dengan penghasilan tersebut berarti per hari driver Maxim bisa mendapatkan uang sekitar Rp100.000.

Dengan catatan mereka bekerja selama 6 hari per minggu dan 8 jam per hari. Jika menginginkan pendapatan yang lebih tinggi, driver bisa bekerja lebih dari 8 jam per hari atau sering berkeliling di tempat-tempat ramai.

Semetara itu, untuk driver Maxim mobil biasanya akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Perlu diketahui, untuk Maxim mobil dibagi ke dalam dua kelas yakni kelas ekonomis dan kelas nyaman.