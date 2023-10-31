Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Keuntungan Driver Maxim dalam Sebulan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:07 WIB
Segini Keuntungan Driver Maxim dalam Sebulan
Ilustrasi untuk keuntungan driver Maxim dalam sebulan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Keuntungan driver Maxim dalam sebulan akan diulas kali ini. Layanan transportasi online yang identik dengan warna kuning tersebut kini semakin marak di jalanan Tanah Air.

 BACA JUGA:

Sebagai perusahaan layanan transportasi online yang belum lama mengaspal di Indonesia, Maxim rupanya telah berhasil menggaet banyak pelanggan. Pasalnya, perusahaan transportasi asal Rusia ini menawarkan tarif yang lebih murah dari para pesaingnya.

Dengan tarif yang relatif lebih murah, lantas berapa keuntungan driver Maxim dalam sebulan?

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023) Maxim menetapkan sistem bagi komisi dengan driver sebesar 10-15 persen dan jumlah penghasilan akan langsung dipotong dari saldo.

Selain itu, persentase potongan juga akan dibedakan berdasarkan zona trip. Dimana zona trip dibagi ke dalam dua jenis, yakni pinggiran kota dan pusat kota. Seperti contohnya tarif luar Jabodetabek akan lebih murah dibandingkan kawasan Jabodetabek itu sendiri.

Dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagai gambaran seorang driver ojol Maxim per bulan bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp3.000.000. Dimana dengan penghasilan tersebut berarti per hari driver Maxim bisa mendapatkan uang sekitar Rp100.000.

Dengan catatan mereka bekerja selama 6 hari per minggu dan 8 jam per hari. Jika menginginkan pendapatan yang lebih tinggi, driver bisa bekerja lebih dari 8 jam per hari atau sering berkeliling di tempat-tempat ramai.

Semetara itu, untuk driver Maxim mobil biasanya akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Perlu diketahui, untuk Maxim mobil dibagi ke dalam dua kelas yakni kelas ekonomis dan kelas nyaman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860//mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182283//polri-ZmfY_large.jpg
Pimpin Apel Ribuan Ojol Kamtibmas, Kapolri: Jaga Keamanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181944//ojol-weup_large.jpg
Aliansi Ojol Aksi Damai 711 Konvoi dari Lapangan Banteng Jakpus, Begini Tuntutannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180492//polri-cZ5J_large.jpg
Dampingi Kapolri Hadiri Apel Kamtibmas, Kakorlantas: Perkuat Sinergi Polri dan Komunitas Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180467//polri-89PH_large.jpg
Kapolri: Polisi Bersinergi dengan Ojol Jaga Kamtibmas Kondusif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179074//ojol-uroE_large.jpg
Istana Godok Perpres Ojek Online, Atur Tarif hingga Kesejahteraan Driver Ojol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement