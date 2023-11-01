Simak Rekomendasi Saham Pilihan untuk Perdagangan Hari Ini!

Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini. (Foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak melemah sepanjang perdagangan hari ini. Indeks saham akan berada di level 6.725–6.850.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG berhasil bertahan tepat pada estimasi support 6.666 sebagai lanjutan dari 6.725.

"Menurut kami, sejauh ini sudah ada tanda-tanda IHSG menuju fase bottoming. Kenaikan nilai transaksi pada perdagangan kemarin juga sudah cukup mendukung walaupun belum meningkat secara signifikan," tulis William dalam analisisnya, Rabu (1/11/2023).

Saham-saham 3rd liner masih mendominasi, dimana dominasi ini berarti minat pelaku pasar masih minim.

Selain itu, lanjut William, tidak sedikit yang terjadi adalah penguatan pada saham-saham papan akselerasi dan waran.

"Dalam kondisi ini kita mengetahui bahwa IHSG belum sepenuhnya reversal, namun pertahanan support menunjukan adanya kemungkinan akhir dari pelemahan di bulan baru ini," kata dia.

Untuk faktor teknikal, IHSG membentuk pola long legged hammer, posisi candlestick masih di bawah MA5, berhasil mempertahankan 1 support penting. Terindikasi pengujian support dengan tren yang masih melemah.

"Terlihat ada upaya penahanan supaya IHSG tidak menurun di bawah 6725," ujarnya.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini. Dari dalam negeri, rilis laporan keuangan mampu mendorong beberapa saham, namun pergerakan saham-saham ini tidak berkorelasi dengan IHSG.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -22.90 poin (-0.34%) menuju 6735,89 pada perdagangan hari Senin 30 Oktober 2023.

Sebanyak 175 saham menguat, 376 saham menurun, dan 201 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 9.633T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

ERTX, buy, support 386, resistance 400; 444.

Trend following. Penguatan konsisten di atas support MA5 dan MA20.