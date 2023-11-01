Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Turun dari Aceh sampai Papua

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:17 WIB
Harga BBM Pertamina Turun dari Aceh sampai Papua
Harga BBM Pertamina Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina telah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai hari ini. Di mana harga BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite serta Pertamina Dex mengalami penurunan.

Pertamina menjual Pertamax seharga Rp13.400 per liter untuk kawasan DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga tersebut turun dari sebelumnya Rp14.000 per liter.

Sementara, Pertamax Turbo juga mengalami penurunan menjadi Rp15.500 per liter dari Rp16.600 per liter. Kemudian, Dexlite turun menjadi Rp16.950 per liter dari sebelumnya Rp17.200 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp17.750 per liter dari sebelumnya Rp17.900.

Sedangkan harga Pertamax Green 95 mengalami kenaikan menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp16.000. BBM kandungan ethanol ini baru dijual terbatas yaitu di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Selain itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Penting diketahui, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku di seluruh SPBU se-Indonesia, hari ini, Rabu (1/11/2023):

DKI Jakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter

Dexlite: Rp16.950 per liter

Pertamina Dex: Rp17.750 per liter

Pertamax Green 95: Rp16.000 per liter

Aceh

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax Turbo:15.500 per liter

Dexlite: Rp 6.950 per lite

Pertamina Dex: Rp17.750 per liter

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.600

Dexlite: Rp15.300

Pertamina Dex: -

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.000 per liter

Pertamax Turbo:15.800 per liter

Dexlite: Rp17.300 per liter

Pertamina Dex: Rp18.100 per liter

Prov Riau, Kep Riau

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp16.100 per liter

Dexlite: Rp17.650 per liter

Pertamina Dex: Rp18.450 per liter

Batam

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.100 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.600 per liter

Dexlite: Rp16.100 per liter

Pertamina Dex: Rp16.800 per liter

Jambi

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.000 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.800 per liter

Dexlite: Rp17.300 per liter

Pertamina Dex: Rp18.100 per liter

Bengkulu

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp16.100 per liter

Dexlite: Rp17.650 per liter

Pertamina Dex: Rp18.450 per liter

Bangka Belitung

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.000 per liter

Pertamax Turbo: Rp16.100 per liter

Dexlite: Rp17.650 per liter

Pertamina Dex: Rp18.450 per liter

Banten

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter

Dexlite: Rp16.9500 per liter

Pertamina Dex: Rp17.750 per liter

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter

Dexlite: Rp16.950 per liter

Pertamina Dex: Rp17.750 per liter

Bali

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter

Dexlite: Rp16.950 per liter

Pertamina Dex: Rp17.750 per liter

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter

Dexlite: Rp16.950 per liter

Pertamina Dex: Rp17.750 per liter

