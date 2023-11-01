JAKARTA - PT Pertamina telah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai hari ini. Di mana harga BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite serta Pertamina Dex mengalami penurunan.
Pertamina menjual Pertamax seharga Rp13.400 per liter untuk kawasan DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga tersebut turun dari sebelumnya Rp14.000 per liter.
Sementara, Pertamax Turbo juga mengalami penurunan menjadi Rp15.500 per liter dari Rp16.600 per liter. Kemudian, Dexlite turun menjadi Rp16.950 per liter dari sebelumnya Rp17.200 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp17.750 per liter dari sebelumnya Rp17.900.
Sedangkan harga Pertamax Green 95 mengalami kenaikan menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp16.000. BBM kandungan ethanol ini baru dijual terbatas yaitu di DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Selain itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.
Penting diketahui, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.
Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku di seluruh SPBU se-Indonesia, hari ini, Rabu (1/11/2023):
DKI Jakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.400 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter
Dexlite: Rp16.950 per liter
Pertamina Dex: Rp17.750 per liter
Pertamax Green 95: Rp16.000 per liter
Aceh
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax Turbo:15.500 per liter
Dexlite: Rp 6.950 per lite
Pertamina Dex: Rp17.750 per liter
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.600
Dexlite: Rp15.300
Pertamina Dex: -
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.000 per liter
Pertamax Turbo:15.800 per liter
Dexlite: Rp17.300 per liter
Pertamina Dex: Rp18.100 per liter
Prov Riau, Kep Riau
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.300 per liter
Pertamax Turbo: Rp16.100 per liter
Dexlite: Rp17.650 per liter
Pertamina Dex: Rp18.450 per liter
Batam
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.100 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.600 per liter
Dexlite: Rp16.100 per liter
Pertamina Dex: Rp16.800 per liter
Jambi
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.000 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.800 per liter
Dexlite: Rp17.300 per liter
Pertamina Dex: Rp18.100 per liter
Bengkulu
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.300 per liter
Pertamax Turbo: Rp16.100 per liter
Dexlite: Rp17.650 per liter
Pertamina Dex: Rp18.450 per liter
Bangka Belitung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.000 per liter
Pertamax Turbo: Rp16.100 per liter
Dexlite: Rp17.650 per liter
Pertamina Dex: Rp18.450 per liter
Banten
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.400 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter
Dexlite: Rp16.9500 per liter
Pertamina Dex: Rp17.750 per liter
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.400 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter
Dexlite: Rp16.950 per liter
Pertamina Dex: Rp17.750 per liter
Bali
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.400 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter
Dexlite: Rp16.950 per liter
Pertamina Dex: Rp17.750 per liter
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.400 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter
Dexlite: Rp16.950 per liter
Pertamina Dex: Rp17.750 per liter