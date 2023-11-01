Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Airbus 300 Tahun Depan

JAKARTA – Bandara IKN Nusantara sudah bisa digunakan pada Juni 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi IKN bisa didarati pesawat Airbus 300 tahun depan.

Adapun pada hari ini, Rabu (1/11/2023) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Bandara IKN.

Menhub menyebutkan bahwa bandara ini nantinya akan dapat menunjang pelayanan daripada kegiatan ibukota nusantara. Adapun layanan yang yang digunakan yakni masih pada layanan terbatas.

"Di mana kita bisa melayani upaya-upaya layanan terbatas pada Juli 2024 dalam arti kata pesawat Airbus 300 sudah bisa mendarat dan pada Desember sudah travel 7 dan 380 (Pesawat) bisa mendarat ke Bandara ini," kata Menhub yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (1/11/2023).

Menhub mengatakan Bandara IKN akan memiliki luas 347 hektare dengan runway 3000 kali 45 meter. Adapun Menhub menyebutkan luas bandara ini akan bertambah.

"Kami juga menyelesaikan semua proses administrasi kepada instansi yang terkait dan insya Allah ini sudah diselesaikan," katanya.