Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Airbus 300 Tahun Depan

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:20 WIB
Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Airbus 300 Tahun Depan
Bandara IKN Nusantara bisa didarati pesawat Airbus 300 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTABandara IKN Nusantara sudah bisa digunakan pada Juni 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi IKN bisa didarati pesawat Airbus 300 tahun depan.

Adapun pada hari ini, Rabu (1/11/2023) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Bandara IKN.

Menhub menyebutkan bahwa bandara ini nantinya akan dapat menunjang pelayanan daripada kegiatan ibukota nusantara. Adapun layanan yang yang digunakan yakni masih pada layanan terbatas.

"Di mana kita bisa melayani upaya-upaya layanan terbatas pada Juli 2024 dalam arti kata pesawat Airbus 300 sudah bisa mendarat dan pada Desember sudah travel 7 dan 380 (Pesawat) bisa mendarat ke Bandara ini," kata Menhub yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (1/11/2023).

Menhub mengatakan Bandara IKN akan memiliki luas 347 hektare dengan runway 3000 kali 45 meter. Adapun Menhub menyebutkan luas bandara ini akan bertambah.

"Kami juga menyelesaikan semua proses administrasi kepada instansi yang terkait dan insya Allah ini sudah diselesaikan," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201/pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163700/menhub_dudy-7xhp_large.jpg
Menhub Evaluasi Status Bandara Internasional, 2 Tahun Tak Produktif Bakal Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162527/menko_ahy-UiIz_large.jpg
Ada 40 Bandara Internasional Baru, AHY: Untuk Dongkrak Pariwisata RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162025/bandara_baru_di_indonesia-iXvl_large.jpg
Kemenhub Tetapkan 40 Bandara Internasional Baru di Indonesia, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155662/bandara-X2d1_large.jpg
Penerbangan Citilink dan Batik Pindah dari Halim ke Bandara Soetta Mulai 1 Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement