Erick Thohir: Bandara IKN Bakal Tingkatkan Konektivitas Daerah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan nantinya bandara IKN Nusantara akan meningkatkan konektivitas antara daerah di Kalimantan.

Tak hanya itu, keberadaan bandara juga nantinya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mengembangkan potensi-potensi yang ada di IKN.

"Pembangunan bandara di IKN dimulai. Bandara IKN ini akan meningkatkan konektivitas antar daerah di IKN, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di IKN," ucap Erick melalui akun Instagramnya, Rabu (1/11/2023).

Bandara IKN merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara.