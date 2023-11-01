Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Senang Lihat Pengusaha Dalam Negeri Gerak Cepat Investasi di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:20 WIB
Jokowi Senang Lihat Pengusaha Dalam Negeri Gerak Cepat Investasi di IKN
Presiden Jokowi senang banyak pengusaha investasi di IKN. (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi gerak cepat sejumlah investor dalam negeri untuk berinvestasi dan memulai pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saya senang ini PT Pakuwon sudah mendahului membangun dan saya sangat menghargai, mengapresiasi, dan kita harapkan ini akan memberikan gelombang yang lain yang tadi juga," ujar Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Pakuwon Nusantara di kawasan IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

 BACA JUGA:

Menurut Presiden, pemerintah selalu memprioritaskan dan mendahulukan investor lokal dalam investasi di IKN.

Namun, jika tidak ada minat dari investor lokal, maka pemerintah akan mencari investor dari luar negeri yang minat untuk berinvestasi di IKN juga tinggi.

Presiden memerinci, sedikitnya 130 investor dari Singapura telah datang melihat langsung IKN beberapa bulan lalu. Selain itu ada juga investor dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Persatuan Emirat Arab.

"Tapi kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga dijointkan dengan yang dari dalam sehingga zona-zona yang sudah kita rencanakan nanti semuanya akan terisi," jelasnya.

 BACA JUGA:

Kepala Negara pun meyakini bahwa para investor akan berbondong-bondong datang ke IKN, terutama jika infrastruktur jalan tol dan bandara telah selesai dibangun.

Halaman:
1 2

