Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Produk Mainan Anak dan Perlengkapan Bayi Asal Israel di Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |20:14 WIB
6 Produk Mainan Anak dan Perlengkapan Bayi Asal Israel di Indonesia
Ilustrasi untuk produk perlengkapan anak dan bayi dari Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya terdapat 6 produk mainan anak dan perlengkapan bayi asal Israel di Indonesia. Produk-produk tersebut tentunya tidak luput dari aksi boikot yang dilakukan masyarakat untuk menekan ekonomi negara Yahudi tersebut.

Terbaru, menurut laporan JPMorgan Chase & Co, sejak meletusnya konflik antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober lalu perekonomian Israel terus menyusut. Bahkan kemungkinan penyusutan mencapai 11 persen dalam tiga bulan terakhir di tahun ini.

Lantas, produk mainan anak dan perlengkapan bayi asal Israel mana saja yang ada di Indonesia? Simak informasi yang telah Okezone rangkum berikut ini dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023).

6. Tiny Love

Tiny Love merupakan produk asal Israel yang menyediakan berbagai macam perlengkapan bayi dengan harga yang cukup mahal. Tidak mengherankan memang, mengingat target pasar Tiny Love adalah masyarakat kaum menengah ke atas.

Tidak hanya ada di Indonesia, produk Tiny Love juga dipasarkan di 50 negara yang berbeda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/11/3174862//aksi_boikot_produk_pro_israel-n4eg_large.jpg
Ulama Rilis Panduan Boikot Produk Israel, Ada 4 Kategori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/337/3087057//petani-x5Ib_large.jpg
Derita Petani Sayur yang Terdampak Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement