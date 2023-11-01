6 Produk Mainan Anak dan Perlengkapan Bayi Asal Israel di Indonesia

JAKARTA- Setidaknya terdapat 6 produk mainan anak dan perlengkapan bayi asal Israel di Indonesia. Produk-produk tersebut tentunya tidak luput dari aksi boikot yang dilakukan masyarakat untuk menekan ekonomi negara Yahudi tersebut.

Terbaru, menurut laporan JPMorgan Chase & Co, sejak meletusnya konflik antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober lalu perekonomian Israel terus menyusut. Bahkan kemungkinan penyusutan mencapai 11 persen dalam tiga bulan terakhir di tahun ini.

Lantas, produk mainan anak dan perlengkapan bayi asal Israel mana saja yang ada di Indonesia? Simak informasi yang telah Okezone rangkum berikut ini dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023).

6. Tiny Love

Tiny Love merupakan produk asal Israel yang menyediakan berbagai macam perlengkapan bayi dengan harga yang cukup mahal. Tidak mengherankan memang, mengingat target pasar Tiny Love adalah masyarakat kaum menengah ke atas.

Tidak hanya ada di Indonesia, produk Tiny Love juga dipasarkan di 50 negara yang berbeda.