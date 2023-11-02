Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mastersystem Infotama Bakal IPO, Incar Dana Rp637,96 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:14 WIB
Mastersystem Infotama Bakal IPO, Incar Dana Rp637,96 Miliar
Mastersystem Infotama bakal IPO. (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Mastersystem Infotama Tbk telah menetapkan harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp1.355 per saham.

Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp637,96 miliar dari gelaran IPO ini. Demikian dikutip dari keterbukaan informasi, BEI, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Perseroan saat ini tengah memasuki masa penawaran umum hingga 6 November 2023 mendatang. Setelah itu, perseroan akan secara resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode MSTI pada 8 November 2023.

Dalam IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 667 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Selain itu, perseroan juga mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan atau Employee Stock Allocation atau (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 20,01 juta saham atau sebesar 3% dari jumlah saham yang ditawarkan.

Perseroan juga mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau Management Employee Stock Option Program (MESOP) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 80,04 juta saham atau sebesar 3% dari modal ditempatkan dan disetor.

