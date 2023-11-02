Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Waspada Impulsive Buying di Kalangan Anak Muda Bisa Hambat Investasi Masa Depan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |11:21 WIB
Waspada <i>Impulsive Buying</i> di Kalangan Anak Muda Bisa Hambat Investasi Masa Depan
Impulsive buying hambat investasi masa depan (Foto: MNC Asset Management)
A
A
A

JAKARTA – Waspada impulsive buying di kalangan anak muda bisa menghambat investasi masa depan. Generasi muda yang ada saat ini merupakan kalangan menengah, sehingga memiliki daya beli yang cukup tinggi.

Daya beli yang cukup tinggi bahkan disebut sebagai perilaku konsumtif, hal ini biasa disebut dengan impulsive. Impulsive sendiri memiliki arti pola perilaku konsumen dalam membeli suatu produk tanpa adanya perencanaan dan pertimbangan lebih dulu.

Perilaku ini biasanya timbul karena adanya rasa penasaran terhadap suatu produk karena iklan dan promosi yang menggiurkan. Perilaku konsumtif biasanya dilakukan untuk kepentingan prestige gaya hidup.

Impulsive buying saat ini hampir dilakukan oleh semua kalangan, baik remaja hingga orang dewasa. Hal ini dikarenakan di era saat ini sangat beragam aplikasi belanja online yang dapat diakses. Selain aplikasi belanja online, media sosial juga saat ini dapat dijadikan platform jual beli online. Kemudahan tersebut juga didukung oleh promosi dan tawaran diskon pada setiap pembelian produk, sehingga masyarakat mendapatkan harga yang murah.

Kemudahan akses internet dan aplikasi belanja online seperti pisau bermata dua bagi generasi saat ini. Adanya kemudahan tersebut dapat memudahkan pembelian produk, namun di satu sisi, hal tersebut dapat menghambat kesadaran akan menabung dan investasi bagi kalangan muda. Kesadaran investasi dan menabung yang seharusnya menjadi fokus pihak terkait demi mencapai kestabilan finansial di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177327/hilirisasi-Tcmh_large.jpg
Investasi Hilirisasi Rp150,6 Triliun di Kuartal III-2025, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177324/investasi-TN1g_large.jpg
Realisasi Investasi Tembus Rp491,4 Triliun di Kuartal III-2025, Serap 694.478 Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement