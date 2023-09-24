Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daya Beli Masyarakat Membaik, UMKM Makin Pulih

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |10:47 WIB
Daya Beli Masyarakat Membaik, UMKM Makin Pulih
Daya beli masyarakat meningkat. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Kualitas penyaluran kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI semakin sehat seiring aktivitas sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus membaik.

Hal itu sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang semakin kuat pasca pandemi Covid-19.

 BACA JUGA:

Seperti diketahui, BRI adalah bank yang memiliki portofolio UMKM terbesar di Indonesia. Per Juni 2023, porsi penyaluran kredit BRI untuk segmen UMKM mencapai 84,5% dari total keseluruhan kredit BRI.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pasca-pandemi cukup stabil. Di mana daya beli atau konsumsi masyarakat terjaga. Mengutip data per triwulan Bank Indonesia (BI), setidaknya sejak triwulan II/2022 hingga triwulan I/2023 pertumbuhan ekonomi selalu di atas 5%, yaitu masing-masing 5,46%; 5,73%; 5,01%; dan 5,03%.

 BACA JUGA:

“Kondisi ekonomi yang stabil ini dirasakan betul oleh pelaku UMKM. Daya beli masyarakat membaik, UMKM makin pulih. Tentunya berimbas pada kualitas kredit. Kemampuan BRI untuk menyalurkan kredit juga dapat diimbangi oleh kemampuan menjaga kualitas kredit yang disalurkan,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/9/2023).

Halaman:
1 2
