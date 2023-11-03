Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Divestasi Saham, Menteri ESDM Sebut Vale Indonesia Tak Patok Harga Mahal

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:41 WIB
Divestasi Saham, Menteri ESDM Sebut Vale Indonesia Tak Patok Harga Mahal
Divestasi Saham Vale Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tak akan mematok harga mahal dalam proses divestasi sahm kepada BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Seperti diketahui, apabila ingin memperpanjang operasinya yang akan berakhir pada Desember 2025 maka Vale harus kembali mendivestasikan sahamnya. Vale sendiri pun telah berkomitmen untuk melepas 14% sahamnya ke MIND ID.

"Harga divestasinya? Nah ini juga Vale udah bilang dia tidak akan kasih harga mahal, Ini kita pegang janjinya," ujar Arifin di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Diungkapkannya, saat ini proses divestasi Vale terhambat pada proses business to business (B2B) sebab diakuinya, urusan di Kementerian ESDM saat ini berjalan lancar tanpa ada masalah.

"Kalau dari sektor minerbanya (mineral dan batu bara) sendiri sih tidak ada masalah. Jadi itu kita selesaikan. Mungkin ini perlu ditanya lebih jauh di kementerian BUMN supaya ini cepat jadi industri, menciptakan lapangan kerja. B2B sudah berjalan memang, tinggal sedikit," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179551/wamen_esdm_yuliot_soal_proyek_pengolahan_sampah-c6xl_large.jpg
Wamen ESDM: Proyek Pengolahan Sampah Jadi Sumber Ketahanan Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163312/gas-zHs2_large.jpg
Heboh Darurat Pasokan Gas, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150241/bahlil-I3QZ_large.png
Bahlil Lantik Mantan Jaksa Rilke Jeffri Huwae Jadi Dirjen Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130648/dirjen_ebtke-bwRn_large.jpg
RI Siap Salip AS dalam Kapasitas Pembangkit Listrik Panas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089399/bahlil-ungkap-dirjen-gakkum-esdm-dipimpin-polisi-tni-atau-kejaksaan-SmahowHAEU.png
Bahlil Ungkap Dirjen Gakkum ESDM Dipimpin Polisi, TNI atau Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/320/3085482/rayu-dpr-dukung-pembentukan-ditjen-gakkum-esdm-bahlil-godaannya-banyak-TiWJVSdKEK.jpg
Rayu DPR Dukung Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM, Bahlil: Godaannya Banyak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement