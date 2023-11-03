Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis Lanjut hingga 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:39 WIB
Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis Lanjut hingga 2024
Rice Cooker Gratis. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan melanjutkan program bagi-bagi alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker hingga tahun depan atau masa terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Sedangkan pembagian 500 ribu rice cooker tetap akan dilaksanakan tahun ini.

"Ya, ini kan 500 ribu yang kita jalankan. Tahun depan juga dialokasikan juga. Kenapa? Karena kan kita perlu meningkatkan demand listrik sekaligus mengganti LPG," ujar Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Dikatakan Arifin, pihaknya juga mendorong penggunaan rice cooker dan jargas untuk melakukan program substitusi LPG.

"Tapi jargas ini kan lama ya, AML ini nanti juga akan menumbuhkan industri dalam negeri untuk bikin kompor listrik," imbuhnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga terbuka terhadap perusahaan yang akan mengikuti tender program rice cooker ini asal harus sesuai dengan spesifikasi.

"Ya dibuka aja nanti kan ditenderin asal kualitasnya tidak under spec," tukasnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana telah menargetkan pendistribusian 500 ribu unit Alat Makan berbasis Listrik (AML) atau rice cooker gratis rampung pada Desember 2023. Hal itu dikatakannya lantaran program ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

"Kami masih bekerja keras supaya distribusi 500 ribu unit rice cooker di seluruh Indonesia selesai di pertengahan atau akhir Desember 2023. Karena ini kan menggunakan APBN 2023," ujarnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (23/10/2023) lalu.

Dadan menuturkan, untuk saat ini program pembagian rice cooker itu sudah masuk dalam tahap verifikasi data calon penerima. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, data calon penerima AML ini nantinya diberikan oleh PT PLN dan PLN Batam kepada Kementerian ESDM.

"Kita akan verifikasi, sekarang tahapan verifikasi sudah jalan. Usulan daerah masuk verifikasi dilakukan bersamaan, pengadaan dilakukan sekarang, di akhir bulan ini harapannya mudah-mudahan seluruh proses verifikasi selesai," tuturnya.

Dikatakan Dadan, saat ini proses pengadaan juga sudah mulai berjalan dengan menggunakan sistem lelang cepat melalui e-katalog. Namun ia tidak menyebutkan secara detail mengenai perusahaan yang telah mengikuti lelang sebab katanya basis pemilihan ini berdasarkan harga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973469/rice-cooker-gratis-cuma-tersalurkan-342-ribu-unit-sisa-duitnya-ke-mana-vohz2P1hMJ.png
Rice Cooker Gratis Cuma Tersalurkan 342 Ribu Unit, Sisa Duitnya ke Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/320/2956653/sebaran-pembagian-rice-cooker-gratis-terbanyak-di-pulau-jawa-fjyxLFomWG.png
Sebaran Pembagian Rice Cooker Gratis, Terbanyak di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/320/2921293/esdm-sudah-dapat-data-333-ribu-calon-penerima-rice-cooker-gratis-URbRVdCwZj.png
ESDM Sudah Dapat Data 333 Ribu Calon Penerima Rice Cooker Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/320/2901079/3-fakta-rice-cooker-gratis-dibagikan-ini-tujuan-dan-kriteria-penerimanya-sbsG59T0ey.jpg
3 Fakta Rice Cooker Gratis Dibagikan, Ini Tujuan dan Kriteria Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/320/2896462/peringatan-rice-cooker-gratis-itu-hibah-dan-tidak-diperjualbelikan-lu70lxOs01.png
Peringatan! Rice Cooker Gratis Itu Hibah dan Tidak Diperjualbelikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/28/320/2716610/dirut-pln-buka-bukaan-soal-program-kompor-listrik-TNBZdxbnXk.png
Dirut PLN Buka-bukaan soal Program Kompor Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement