Rice Cooker Gratis Cuma Tersalurkan 342 Ribu Unit, Sisa Duitnya ke Mana?

JAKARTA - Program bagi-bagi rice cooker gratis hanya tersalurkan 342.621 unit atau 68,5% dari target awal 500 ribu unit.

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menjelaskan, sisa dana penyaluran rice cooker gratis yang tidak terpakai telah dikembalikan lagi kepada negara.

Adapun Kementerian Keuangan telah menganggarkan program rice cooker gratis tersebut mencapai Rp347,5 miliar untuk 500 ribu rumah tangga. Anggaran tersebut bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Tahun 2023.

"Kan 500 ribu, sudah salurkan 342 ribu, sisanya dikembalikan ke negara uangnya. Nanti kita lihat apakah tahun ini mau dilanjutkan atau tidak," jelas Jisman ketika ditemui di kawasan Senayan, Rabu (21/2/2024).

Jisman menuturkan, alasan rice cooker gratis tidak mencapai target awal yaitu karena waktu yang terlalu sempit. Dengan demikian, demi implementasi Good Corporate Governance (GCG), anggarannya perlu dikembalikan kembali.

"Karena waktunya sempit kemarin, datanya juga kita perlu GCG dong jadi kita jangan sembarangan dengan data. Jadi itu frame yang bisa diverifikasi di lapangan, ada secara administrasi sudah didukung untuk bisa kita berikan," terangnya.