HOME FINANCE PROPERTY

Insentif Gratis PPN Rumah Berlaku November 2023

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |16:53 WIB
Insentif Gratis PPN Rumah Berlaku November 2023
Insentif Bebas PPN Rumah. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan aturan teknis terkait insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sedang disiapkan dan mulai berlaku pada November 2023.

"Insentif PPN DTP dari perumahan ini kita desain, dan diharapkan terbit pada November ini untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Dirinya berharap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut akan mendapatkan respons positif dari segi penawaran dan permintaan di sektor perumahan.

Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa skema pemberian insentif PPN DTP sebesar 100 persen itu nantinya hanya akan diberikan untuk pembelian rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar.

Sementara untuk rumah dengan harga mulai Rp2 miliar hingga Rp5 miliar maka pembeli tetap harus membayar PPN tanpa ada adanya insentif.

"Fasilitas PPN DTP ini diberikan untuk pembeli satu rumah per satu NIK atau satu NPWP. Programnya berlangsung mulai November 2023 hingga Desember 2024, jadi 14 bulan," ujar Sri Mulyani.

1 2
