HOME FINANCE SMART MONEY

Jangan Lewatkan Token Listrik Tanpa Biaya Admin di Aplikasi MotionPay, Cek di Sini

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:33 WIB
Jangan Lewatkan Token Listrik Tanpa Biaya Admin di Aplikasi MotionPay, Cek di Sini
MotionPay. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Listrik menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan listrik setiap orang tentunya berbeda-beda, sehingga Listrik Pintar menjadi solusi efektif untuk dapat mengatur pemakaian listrik sesuai kebutuhan.

Selain itu, pengisian token listrik juga dapat dilakukan dengan mudah, salah satunya melalui aplikasi MotionPay.

 BACA JUGA:

“Dengan menggunakan aplikasi MotionPay, Anda bisa mengisi token listrik dengan berbagai pilihan denominasi, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, MotionPay tengah menyelenggarakan program Payday dimana Anda bisa membeli token listrik tanpa biaya admin, sehingga lebih hemat," kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo.

