Cerita Luhut Dilarang Pegang HP Selama Masa Pemulihan di Singapura

JAKARTA - Cerita Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dilarang pegang ponsel atau HP selama masa pemulihan. Sesampainya di Singapura, Luhut bahkan tidak menyentuh ponsel yang didalamnya juga banyak tugas-tugas dan informasi terkait pekerjaannya.

Melalui akun instagramnya, Luhut bercerita bahwa selama di Singapura hanya ditemani oleh tim dokter, satu orang ajudan, serta istri dan anaknya.

"Tidak ada tamu, tidak ada deringan ponsel yang bisa saya jawab, semua harus lewat tangan ajudan, sebuah keputusan berlandaskan kasih yang mendalam," kata Luhut, Sabtu (4/11/2023).

Luhut juga turut membagikan cerita soal alasan memilih pengobatan di Singapura ketimbang di Indonesia.

"Saya menyadari banyak pertanyaan yang muncul terkait mengapa saya tidak berobat di Indonesia, malah pergi ke Singapura," tulis Luhut.

Luhut menjelaskan, sebetulnya pengobatan awal ketika dirinya sudah mulai merasakan sakit dilarikan ke RS Medistra dan RSPAD Gatot Subroto. Disana Luhut mendapatkan penanganan awal.