Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Luhut Dilarang Pegang HP Selama Masa Pemulihan di Singapura

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |15:27 WIB
Cerita Luhut Dilarang Pegang HP Selama Masa Pemulihan di Singapura
Cerita Menko Luhut dilarang pegang HP selama masa pemulihan (Foto: Instagram Luhut)
A
A
A

JAKARTA - Cerita Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dilarang pegang ponsel atau HP selama masa pemulihan. Sesampainya di Singapura, Luhut bahkan tidak menyentuh ponsel yang didalamnya juga banyak tugas-tugas dan informasi terkait pekerjaannya.

Melalui akun instagramnya, Luhut bercerita bahwa selama di Singapura hanya ditemani oleh tim dokter, satu orang ajudan, serta istri dan anaknya.

"Tidak ada tamu, tidak ada deringan ponsel yang bisa saya jawab, semua harus lewat tangan ajudan, sebuah keputusan berlandaskan kasih yang mendalam," kata Luhut, Sabtu (4/11/2023).

Luhut juga turut membagikan cerita soal alasan memilih pengobatan di Singapura ketimbang di Indonesia.

"Saya menyadari banyak pertanyaan yang muncul terkait mengapa saya tidak berobat di Indonesia, malah pergi ke Singapura," tulis Luhut.

Luhut menjelaskan, sebetulnya pengobatan awal ketika dirinya sudah mulai merasakan sakit dilarikan ke RS Medistra dan RSPAD Gatot Subroto. Disana Luhut mendapatkan penanganan awal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement